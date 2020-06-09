"Мелитопольская черешня": Украина получит новый географический бренд

"Мелитопольской" официально сможет называться черешня, выращенная в окрестностях города Мелитополь.

В Украине завершается регистрация географического названия с историческим происхождением "мелитопольская черешня".

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Это первая украинская ягода, которая получит регистрацию как географическое указание, и имеет право на признание в ЕС", – говорится в сообщении.

Заявку на регистрацию географического указания подала "Ассоциация производителей мелитопольской черешни", а завершение регистрации ожидается в конце июля.

Согласно сообщению, называться "мелитопольской" будет иметь право черешня, которая выращивается в местности вокруг города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная, а именно – в пределах города Мелитополь и окружающих населенных пунктов.

Справка УНИАН. "Географические указания в Украине"- проект, который финансируется Европейским Союзом и реализуется в течение 2017-2020 годов. Проект призван помочь Украине разработать систему обозначения товаров со свойствами и репутацией, обусловленными преимущественно местом происхождения.

В декабре 2019 года регистрацию получила "гуцульская овечья брындзя", став первым в Украине продуктом питания с защищенным географическим обозначением происхождения.

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