"Гуцульская овечья брындзя" стала первым украинским географическим брендом

"Гуцульская овечья брындзя" - это первое украинское географическое указание, соответствующее всем европейским требованиям к регистрации и имеющее право на признание в ЕС.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины зарегистрировало первый товар, который имеет отметку географического бренда. Им стала "гуцульская овечья брындзя".

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на информационно-аналитический портал агропромышленного комплекса Украины.

"Гуцульская овечья брындзя" - это первое украинское географическое указание, соответствующее всем европейским требованиям к регистрации и имеющее право на признание в ЕС. Заявку на регистрацию географического указания было подано общественным союзом "Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров" в Минэкономики 19 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Географическое указание - это название продукта, который производится на конкретной территории. Такими указаниями являются, например, коньяк, шампанское, сыр фета и тому подобное. В Украине, кроме бриндзі, такими брендами могут стать мелитопольские черешни.

Ранее Верховная Рада приняла закон, который позволяет вводить в Украине собственные географические бренды. Президент Зеленский подписал его 9 октября 2019 года.

Отметим, что "гуцульская овечья брындзя" - это сыр, изготавливаемый из овечьего молока на полонинах Карпат в регионе Ивано-Франковской, Закарпатской и частично Черновицкой областей. Традиции изготовления продукта берут свое начало еще с 15 века.