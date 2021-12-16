Ситуацию с перепроизводством обостряет сокращение потребления в период новогодних праздников.

В связи с угрозой массового перепроизводства молока, правительство Японии не исключает, что молоко придется утилизировать.

Ожидается, что впервые с 2006 года Японии придется сливать молоко в канализацию. Об этом сообщает Japantimes.

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Как пишет издание, ситуацию с перепроизводством обостряет сокращение потребления в период новогодних праздников.

"Есть опасения, что баланс спроса и предложения будет ослаблен больше, чем обычно, что приведет к перепроизводству молока", - заявил министр сельского хозяйства Генджиро Канеко.

По данным министерства сельского хозяйства, количество произведенного молока с апреля по октябрь 2021 года выросло на 2,6% по сравнению с прошлым годом.

Промышленные группы также заявляют о том, что спрос на молоко в школьных столовых во время зимних каникул снизится.

Японская молочная ассоциация, которая состоит в основном из молочных групп по всей стране, оценивает, что количество избыточного молока достигнет к концу года примерно 5 тыс. т.

Цены на молоко в Украине:

За январь-октябрь 2021 года в Украине сократилось производство продукции животноводства по всем видам по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По статистике, производство яиц за отчетный период сократилось на 14%, молока на 6%, мяса на 2%, шерсти на 6%.

В 2021 году цены на молоко-сырье в Украине выросли с 35 евро/100 кг в апреле-мае до более 40,0 евро/100 кг в сентябре и более 41,5 евро/100 кг – в октябре.

По состоянию на 18 ноября 2021 года с начала года стоимость литра молока в Украине выросла почти на 3 грн, а твердого сыра – более чем на 40 грн.

Автор: Елена Коваленко