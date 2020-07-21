Украина увеличила импорт сливочного масла почти в 8 раз

Увеличение импорта произошло по всем группам молочной продукции.

Украина в январе-июне импортировала молочной продукции на 137 миллионов долларов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом импорт сливочного масла вырос в 7,7 раза, а молока и сливок - в 5 раз.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Отмечается, что увеличение импорта произошло по всем группам молочной продукции.

"Вытеснение отечественного сливочного масла импортным товаром из ЕС (преимущественно польским), связано с более конкурентными ценами европейской продукции на рынке, в том числе за счет существующей мощной государственной поддержки указанного сегмента и стимулирования экспортной деятельности в Евросоюзе. Незначительное уменьшение (-2%) цен на отечественную продукцию в течение двух последних месяцев усложняет конкуренцию с европейским товаром, цены на который "просели" на 13%", - приводятся слова аналитика УКАБ Валентины Кропивко.

Вместе с тем, в январе-июне 2020 года Украина экспортировала молочной продукции на сумму 87,5 миллиона долларов, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что экспортные поставки по всем группам молочной продукции уменьшились. Больше всего просели поставки за рубеж сливочного масла – на 43% (-5,4 тысячи тонн), молока и сливок сгущенных – на 36% (-7,7 тысячи тонн).

Таким образом, сальдо торговли молочной продукцией за полгода стало отрицательным и составило 49,4 миллиона долларов.

"На рынке наблюдается активное замещение импортными товарами отечественной продукции (из-за сокращения поголовья и производства молочной продукции)", - подчеркивают эксперты УКАБ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство молока в Украине в январе-июне сократилось на 3,7% - до 4,58 миллиона тонн.

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