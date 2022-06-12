Темой консультаций станет реализация проекта создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции по морю.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган на следующей неделе проведет переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом Эрдоган сказал на встрече с молодежью в турецком городе Ван, сообщает Anadolu.

Темой консультаций станет реализация проекта создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции по морю.

"На следующей неделе мы проведем переговоры с Путиным и с Зеленским, чтобы обсудить, какие шаги мы предпримем по вопросу "зернового" коридора", - отметил турецкий лидер.

Как сообщал УНИАН, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили созданные Россией угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности.

Президенты Турции и Украины были единодушны относительно необходимости восстановления мира.

А 8 июня стало известно, что в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины, РФ требует устранить препятствия на пути экспорта российских товаров.

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