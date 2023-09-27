Торговый представитель Украины отметил, что сейчас важно запустить новый механизм согласования и верификации четырех групп украинского аграрного экспорта.

Заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка прокомментировал, готова ли Украина отозвать иски во Всемирную торговую организацию против трех стран Евросоюз из-за их отказа снять запрет на Украинскую сельскохозяйственную продукцию.

В эфире телемарафона он пояснил, что Украина отзовет иски в ВТО при условии гарантии отсутствия подобных ограничений на экспорт зерна в будущем.

"Для нас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства, и Европейский союз гарантировали нам, что такого рода ограничения в будущем не произойдут", - акцентировал Качка.

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Замминистра экономики отметил, что конечно "только тогда, когда мы получим эти гарантии, мы формально объявим на весь мир, что этот спор исчерпан".

"Этот вопрос будет рассматриваться, думаю, последним. На сегодняшний день важно запустить этот механизм согласования и верификации с партнерами, потому что эту позицию нам согласовал фактически Европейский союз, согласовали другие государства-члены. Мы считаем, что это приемлемый механизм", - подчеркнул торговый представитель Украины.

Он добавил, что иски в ВТО, "как мы видим из реакции наших партнеров, то был абсолютно дельный и правильный шаг", потому что он четко очертил природу возмущения Украины.

"Наше возмущение заключается не столько в том, что там есть какие-то убытки для зернового рынка, сколько сам факт введения таких национальных ограничений. Если бы это касалось какого-то другого товара, то для нас это было бы так же принципиально", - отметил Качка.

Экспорт украинского зерна - суть проблемы

15 сентября Еврокомиссия отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. В то же время, в Еврокомиссии отметили, что для предотвращения любых проблем рынка в соседних государствах-членах, Украине все же придется придерживаться определенных правил.

Вместе с тем, 15 сентября Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. В ответ, в Украине сообщили о намерении подать в суд на эти страны.

18 сентября по информации Минэкономики, Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии из-за их отказа снять запрет на Украинскую сельскохозяйственную продукцию.

26 сентября Украина представила свой план решения зернового кризиса, который поддержала Еврокомиссия. Украинское правительство приняло постановление о введении нового механизма верификации и согласование четырех групп украинского аграрного экспорта.

Польша, Чехия, Венгрия и Словакия призвали Украину отозвать свою жалобу, направленную во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт аграрной продукции. Отмечалось, что такой шаг способен улучшить атмосферу в отношениях.

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