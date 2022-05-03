Элеваторный комплекс мог хранить 30 тыс. тонн зерна.

В Рубежном российские захватчики уничтожили элеватор с самым современным оборудованием.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Цель - Голодомор. Оккупанты разбомбили самолетами элеватор в Рубежном", - заявил Гайдай.

В частности, спутниковые снимки компании Planet Lab" свидетельствуют о том, что на территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс полностью уничтожен.

"На предприятии была установлена лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовесы, автоматический пробоотборник", - добавил Гайдай.

Кроме того, элеваторный комплекс мог хранить 30 тыс. тонн зерна одновременно.

Также он отметил, что в оккупированных городах зафиксированы случаи вывоза украинского зерна в РФ. Ранее захватчики также уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке.

Как писал УНИАН, в Российской Федерации на территории Красноярского края власть разрешила воровать зерно из части Херсонской области, захваченной русскими.

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