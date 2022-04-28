Отсутствие одежды и даже носков, ужасная еда и жизнь в погребе - в таких условиях "служат" военные РФ.

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины показала российским мастер-класс по адекватному общению с пленными. Оккупант, который воевал в Рубежном, рассказал обо всей ситуации и трусости "кадыровцев", все это он говорил сам, без принуждения.

Видео с признаниями пленного военного опубликовали на странице Бригады быстрого реагирования Нацгвардии в Facebook.

"Учитесь у наших военных не пытать людей, соблюдать Конвенцию по правам пленных и не заставляйте арестованных читать по бумажке. Украинские военные не требуют от пленных кричать "Ахмат сила" или говорить на камеру ложь. Ведь все и так прекрасно знают: Ахмат- не сила, ахмат-чай", - указали защитники Украины.

Пленный оккупант рассказал, что у военных РФ "ужасный настрой". Люди не хотят служить, но начальство не позволяет им уйти домой и даже не дает созвониться с родственниками. Уроженец Луганска, который воевал против Украины в Рубежном, также пожаловался на плохое питание.

"Питание отвратительное, ужасное, мы в погребах живем, условий никаких нет. Одежда? Никакого обеспечения у нас нет. Что успел, что семья передала, то и носим. Даже трусов с носками нет. Обувка у всех гражданская", - рассказал оккупант.

По словам пленного, в его батальоне из примерно 300 человек в живых остались лишь около 100, и это вместе с резервистами. Говоря о "кадыровцах", оккупант заметил, что это "храбрый" народ, но их храбрость быстро заканчивается.

Когда "кадыровцы" видят смерти своих сослуживцев и когда их "зажимают" украинские военные, они сразу уже уходят. Трусливые боевики не хотят воевать, им страшно.

Оккупант также обратился к своему командованию и передал "привет" маме. Он заявил, что "жив-здоров" и его даже покормили.

"Хочу обратиться к нашему вышестоящему командованию, которое призывает таких же парней, как и я, в основной категории до 30 лет. Оставьте людей в покое, в тишине. Вы просто людей губите, это не ваша война. И хочу передать матери привет, что со мной все хорошо, я жив-здоров, сыт, относительно в тепле" , - сказал пленный.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Арахамия объяснил, зачем ВСУ берут оккупантов в плен.

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