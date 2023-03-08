Это критически необходимо для мира и глобальной продовольственной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш поддерживают продолжение реализации Черноморской зерновой инициативы, сроки которой истекают 18 марта.

"Я благодарю господина генерального секретаря за неизменную помощь нашим усилиям ради стабильности продовольственных рынков и продовольственного экспорта. Мы согласились сегодня, что продолжение Черноморской зерновой инициативы после 18 марта критически необходимо для всего мира", - заявил Зеленский на совместной с генсеком ООН пресс-конференции в Киеве.

Также президент подчеркнул, что важно продолжать работать для реализации гуманитарной инициативы "зерно из Украины".

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"Кстати, в рамках этой инициативы нам уже удалось привлечь почти 200 миллионов долларов и отправить более 140 тысяч тонн украинского зерна в Европу, Кению, Эфиопию, Сомали, страны, страдающие от голода. И я уверен, что вместе с ООН мы можем значительно усилить эту нашу инициативу, равно как и Черноморскую зерновую инициативу. Это даст еще больше гарантий для мировой продовольственной безопасности", - сказал Зеленский.

Со своей стороны генсек ООН отметил, что благодаря Черноморской зерновой инициативе, согласованной в Стамбуле в июле 2022 года, удалось обеспечить экспорт 23 млн тонн зерна из украинских портов. "Это способствовало снижению глобальной цены на продовольствие и оказало чрезвычайную помощь людям, которые также платят высокую цену за войну, особенно в развивающемся мире. На самом деле, индекс продовольственных цен от агропромышленных организаций снизился почти на 20% в течение последнего года", - сказал Гутерриш.

Он отметил, что экспорт украинского и российского продовольствия и удобрений имеет важное значение для глобальной безопасности продовольствия и цен на продовольствие. "Я хочу подчеркнуть критическую важность продолжения Черноморской зерновой инициативы после 18 марта", - отметил Гутерриш.

Также генеральный секретарь ООН подчеркнул важность работы по созданию условий, чтобы обеспечить максимально возможное использование инфраструктуры для экспорта через Черное море. Он подчеркнул, что это должно соответствовать целям Черноморской зерновой инициативы.

"Зерновая сделка" - что известно

Накануне Турция призвала РФ и Украину продлить "зерновую сделку", срок которой истекает 18 марта. На что в Москве ответили намеками на определенные санкционные уступки со стороны Запада.

В течение действия "зернового соглашения" Россия неоднократно совершала провокации на Черном море. Фактически в первый же день оккупанты обстреляли украинские порты, которые были задействованы в экспорте украинского зерна.

Кроме того, Москва нашла в этом соглашении свои "рычаги влияния" на Запад, в частности относительно смягчений санкций. Договоренности были на грани срыва после взрывов в Севастопольской бухте, где РФ держала корабли, обстреливавшие материковую Украину.

Инициатива ООН и Турции в июле 2022 года разрешила экспортировать зерно из трех украинских портов. Зеленский настаивал, что действие соглашения должно быть "бессрочным".

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