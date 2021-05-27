Отмена Поправки 171 стала возможной из-за возражений со стороны ассоциаций и потребителей.

Европарламент, Европейский совет и Еврокомиссия отклонили Поправку 171, которой водились новые ограничения на терминологию, используемую в секторе растительных аналогов молочной продукции.

Об этом сообщает Foodbev.com.

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Отмена Поправки 171 стала возможной из-за возражений со стороны ассоциаций и 456 тыс. потребителей, которые поддержали петицию, инициированную ProVeg International, Upfield и Oatly и поддержанную 96 другими организациями.

Между тем, Европейская молочная ассоциация (EDA) заявила, что решение сохранить существующие ограничения на использование таких терминов, как «веганский сыр» будет по-прежнему защищать продукты молочной промышленности.

«Защита молочных продуктов остается краеугольным камнем Общей сельскохозяйственной политики ЕС», — говорится в заявлении EDA.

Заменители молочных продуктов

Защитники прав потребителей раскритиковали ограничение по маркировке на молочных продуктах как «ненужное». Это не имеет ничего общего с защитой прав потребителей, говорят они.

Просьба фермеров

В октябре 2020 года европейские фермеры обратились в Европейский парламент с просьбой запретить ресторанам и магазинам продавать изделия с названием "вегетарианские гамбургеры" или "веганская колбаса".

27 октября 2020 года Евросоюз отказался запрещать название "вегетарианская колбаса".

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Автор: Елена Коваленко