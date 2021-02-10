В Украине производство пшеницы оценивается в 25,5 миллиона тонн, а экспорт в текущем сезоне – в 17,5 миллиона тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в февральском отчете увеличило прогноз мирового производства пшеницы на 800 тысяч тонн, по сравнению с январским отчетом, до рекордного объема – 773,4 миллиона тонн.

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Об этом говорится в отчете USDA.

По данным ведомства, это произойдет благодаря увеличенному прогноза объемов производства пшеницы в Казахстане, что полностью компенсирует уменьшение производства в Пакистане и Аргентине. При этом прогнозируется увеличение внутреннего потребления пшеницы на 15,2 миллиона тонн – до 764 миллионов тонн, что связано с пандемией COVID-19.

Прогнозируемые объемы экспорта пшеницы в 2020/2021 МГ увеличатся на 1,1 миллиона тонн, до 194,8 миллиона тонн. Наибольшие изменения в прогнозах объемов импорта касаются Китая, по которому прогнозируют увеличение объемов импортных поставок на 1 миллион тонн – до 10 миллионов тонн.

USDA ожидает, что объемы экспорта пшеницы из Украины составят 17,5 миллиона тонн при производстве в 25,5 миллиона тонн.

Что этому предшествовало

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, урожай зерновых в 2020 году составил 65,4 миллиона тонн зерновых, что почти на 7 миллионов тонн меньше, чем в 2019 году.

Минэкономики прогнозирует экспорт зерновых в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2020 - июнь 2021) на уровне 45,42 миллиона тонн, что на 20,5% меньше, чем в предыдущем МГ (57,2 миллиона тонн).

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Автор: Анна Нагорная