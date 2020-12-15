Урожай 2020 года хуже, чем в прошлом году.

Украинские аграрии завершили уборку урожая, собрав 65,4 млн тонн зерновых, что почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Согласно сообщению, по состоянию на 14 декабря собрано 83,8 млн тонн основных культур с площади 24,1 млн га. Из них 65,4 млн тонн - зерновых культур с площади 15,3 млн га.

В частности, урожай пшеницы составил 25,1 млн тонн, кукурузы - 29,8 млн тонн, ячменя - 7,8 млн тонн, подсолнечника - 13,1 млн тонн, сои - 2,8 млн тонн, сахарной свеклы - 9,2 млн тонн, рапса - 2,6 млн тонн, гречихи - 106,5 тыс. тонн, гороха - 516,2 тыс. тонн, проса - 244 тыс. тонн.

Также украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 8,07 млн га. В частности, озимой пшеницы посеяно 6,1 млн га, ячменя - 954,7 тыс. га, ржи - 125 тыс. га, рапса - 881 тыс. га.

«2020 стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине является профицитным. В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка и позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции», - приводятся в сообщении слова министра Игоря Петрашко.

Он добавил, что Украина уже экспортировала 12,2 млн тонн пшеницы. Переходные остатки пшеницы в 2020/21 маркетинговом году ожидаются на уровне 1,5 млн тонн, и постепенно будут пополняться урожаем нового сезона.

Урожай прошлого года

Урожай зерновых в Украине в 2019 году составил рекордные 75,2 млн тонн.

Предыдущий рекорд по урожаю был достигнут в 2018 году – тогда Украина собрала 70,1 млн тонн.

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Автор: Анна Нагорная