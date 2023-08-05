Как выяснилось, были моменты, когда польская сторона принимала определенные решения относительно украинского зерна, не сообщая украинскую сторону.

На фоне проблем с зерновым коридором не стоит давать российской пропаганде поводов глумиться над украинско-польскими отношениями, а политикам стоит научиться сдерживать эмоции.

Об этом в интервью УНИАН заявил политический обозреватель издания Dziennik Gazeta Prawna, публицист и автор книг об Украине Михал Потоцкий, отметив при этом, что крайне важно правильно выстраивать отношения, чтобы не возникало заявлений о недостаточной признательности.

"Прежде всего - не искать хайп в социальных сетях. С польской стороны - не говорить о том, кто благодарен, а кто не благодарен. С украинской стороны - не сравнивать зерновые проблемы, когда Польша ограничивает импорт украинского зерна, с тем, что делает Россия. И тогда российская пропаганда не будет иметь, что использовать", - подчеркнул эксперт.

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По словам Потоцкого, это крайне сложно сделать, так как политикам всегда нужен хайп.

"Очевидно, это звучит очень просто. Другое дело, когда ты политик, и такой хайп ищешь. Ведь впереди выборы, а ты, наверное, будешь баллотироваться", - подчеркнул Потоцкий.

Он также отметил, что были моменты, когда польская сторона принимала определенные решения относительно украинского зерна, не уведомляя украинскую сторону.

"Если говорим об этом зерновом кризисе, то были такие моменты, когда Польша приняла определенные решения относительно зерна, не уведомляя украинскую сторону, которая узнавала из СМИ, что мы будем что-то блокировать. По крайней мере, это было на первом этапе этого кризиса, в апреле. Поэтому, во-первых, нужно честно разговаривать, а не говорить, что все хорошо, пока что-то не взорвется", - отметил эксперт.

"Во-вторых, если о чем-то мы договариваемся, то нужно это выполнять. А с этим были проблемы и с украинской, и с польской стороны. Я говорю не только о зерновом кризисе, но и о различных наших исторических спорах. В-третьих, нужно меньше искать хайп в соцсетях. Пусть хайп ищут публицисты, а не политики", - подчеркнул Потоцкий.

При этом он призвал политиков научиться сдерживать эмоции.

"Политикам - и нашим, и вашим - стоит научиться сдерживать эмоции, не писать ничего такого, что может вызвать возмущение общества у соседа, и чуточку больше договариваться о конкретике. Не нужно вызывать послов - у союзников есть другие каналы коммуникации, практически ежедневные, которые помогли бы решить проблему. Лучше вызвать послов Беларуси или Ирака, которые помогают агрессору. Давайте будем серьезнее", - подчеркнул эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Ситуация с украинским зерном

Весной 2023 года ряд европейских стран запретили ввоз украинского зерна на свою территорию.

Впоследствии, при содействии Еврокомиссии удалось достичь компромисса с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией. Страны согласились не препятствовать транзиту украинской агропродукции в другие страны, однако Польша намерена запретить Украине ввозить зерновые продукты на польский рынок после 15 сентября.

4 августа 2023 года Польша выставила ЕС счет за транзит украинского зерна.

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