Поставки продовольствия планируются в ближайшие месяцы.

Украина предоставит Нигерии 25 тыс. тонн зерна в рамках программы Grain from Ukraine.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время встречи с министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Джеффри Онйеамамом и министром сельского хозяйства и развития села Республики Мохаммадом Махмудом Абубакаром.

Сольский отметил, что даже несмотря на войну Украина продолжает обеспечивать продовольствием страны, которые больше всего в этом нуждаются.

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"С этой целью в рамках инициативы Grain from Ukraine в Нигерию будет направлено 25 тысяч тонн зерна. Поставки продовольствия планируются в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.

Grain from Ukraine:

26 ноября началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии.

Украина планирует отправить из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Предполагается, что каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек.

Планиировалось, что 5 млн фунтов стерлингов в рамках инициативы Grain from Ukraine выделит Великобритания.

4 декабря 2022 года первое судно в рамках инициативы "Grain From Ukraine" прибыло в Эфиопию.

По подсчетам Министерства инфраструктуры Украины, по состоянию на 9 января в рамках "зерновой инициативы" порты Большой Одессы уже отправили для стран Африки, Азии и Европы 17 млн тонн агропродукции.

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