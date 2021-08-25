Цены будут на уровне 2019 года - около 6-7 грн/кг.

В этом году эксперты ожидают "аномально высокого" урожая яблок в Украине и Европе, что может повлечь за собой обвал цен на них.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

"Из-за аномально высокого урожая в Украине и Европе, а также сложностей с их экспортом в Азию, садоводам в Украине придется продавать яблоки по ценам 2019 года, когда средняя цена за сезон была около 6-7 грн/кг", – говорится в сообщении.

При этом к концу сезона 2019 года производители продавали последние партии по значительно более высокой цене – 20-35 грн/кг.

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Отмечается, что украинским фермерам в этом году будет тяжело заработать из-за высокого урожая и низкого спроса на яблоки. К тому же, в ЕС еще остались запасы предыдущего урожая яблок, а при низком спросе их стоимость будет ниже.

Кроме того, на данный момент у производителей возникли проблемы с морской логистикой – не хватает контейнеров для экспорта, и этот вид перевозок стал значительно дороже, чем обычно. Сухопутным путем поставлять яблоки есть возможность только в Европу, где сейчас свой резкий рост производства.

Также значительный рост производства яблок ожидают в Польше, которая является главным поставщиком этих фруктов в Украину.

Как сообщал УНИАН, в Украине на треть выросли цены на дыни. В разгар сезона эта бахчевая культура в среднем стоит 11 грн за килограмм.

Автор: Анна Нагорная