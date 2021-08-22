Аграриям придется выставлять цены на уровне 2019 года.

В Украине прогнозируется аномально высокий урожай яблок. Это повлечет за собой избыток плодов. Аграриям придется обрушить цены на урожай.

Прогнозами на урожай и стоимость яблок с изданием Delo.ua поделился президент "Украинской плодоовощной ассоциации" Тарас Баштанник.

По словам эксперта, аномальный урожай ожидается не только в Украине, но и во многих странах Европы. Цены на товарные яблоки обрушатся до уровня 2019 года, когда плоды стоили около семи гривень за килограмм. Такая цена значительно отличается от стоимости 2020 года, так как прошлые партии урожая плодов такого вида можно было продавать даже за 35 гривень за килограмм.

"Несомненно, погодные аномалии, такие как град или сильный дождь, могут навредить урожаю, что может повлиять на его стоимость. Однако на сегодняшний день прогнозируется высокий урожай яблок в нашей стране и Европе, хотя окончательная цена будет сформирована в сентябре после того, как фермеры соберут урожай", - указал Баштанник.

Читайте также"Полосатый рейс" прибыл: 300 тонн херсонских арбузов добрались до Киева (фоторепортаж)Урожай товарных яблок, которые вырастят аграрии Украины, будет востребован как внутри страны, так и для экспорта. Фермеры успешно отправляют плоды в Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты, Европу и Сингапур.

Украинцам куда проще отправлять урожай в страны Европы, так как в этом направлении налажена удобная автотранспортная логистика. А вот в страны Азии и арабские государства доставлять плоды сложнее, так как сейчас в морской логистике много проблем. Когда эти сложности решатся, Украина сможет существенно увеличить объем экспорта, за счет чего аграрии смогут зарабатывать куда больше.

Ранее УНИАН уже сообщал, что цены на самую дорогую ягоду этого сезона упали в несколько раз.

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Автор: Полина Кузенко