Аналитики связывают скачок цены на дыни со снижением предложения на рынке.

В Украине на треть выросли цены на дыни. В разгар сезона эта бахчевая культура в среднем стоит 11 грн за килограмм.

Аналитики связывают скачок цены на дыни со снижением предложения на рынке. Дело в том, что некоторые фермерские хозяйства уже прекратили сбор раннего урожая, а поздний еще не начали. Его ожидают в конце августа и в первые недели сентября.

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Кроме того, по мнению аналитиков, неблагоприятные погодные условия испортили значительную часть урожая дынь. Этот фактор также привел к дефициту, передает ТСН.

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Автор: Иван Бойко