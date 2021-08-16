В Украине подорожали дыни \ фото: ua.depositphotos.com
В Украине на треть выросли цены на дыни. В разгар сезона эта бахчевая культура в среднем стоит 11 грн за килограмм.
Аналитики связывают скачок цены на дыни со снижением предложения на рынке. Дело в том, что некоторые фермерские хозяйства уже прекратили сбор раннего урожая, а поздний еще не начали. Его ожидают в конце августа и в первые недели сентября.
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Кроме того, по мнению аналитиков, неблагоприятные погодные условия испортили значительную часть урожая дынь. Этот фактор также привел к дефициту, передает ТСН.
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