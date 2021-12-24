По словам специалистов, около 90% колбасной продукции - это опасный фальсификат изготовленный в непонятных условиях.

Колбаса - один из самых популярных продуктов среди многих украинцев. Сегодня на рынке и в магазинах Украины представлены десятки сортов на любой вкус и кошелек - вареная, копченая, сыровяленая.

Однако мало кто знает, что около 90% этой продукции - это опасный фальсификат изготовленный в непонятных условиях, пишет gsminfo. В составе мяса нет, зато есть перемолотые кости и кожа животных.

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Как же обезопасить себя и различить нормальную колбасу от опасной подделки? Эксперты дали несколько рекомендаций, следуя которым вы сможете приобрести продукт, который содержит нормальное мясо и является безопасным для здоровья.

Выбирайте крупные торговые сети и проверенных производителей

Возможно у вас в регионе есть крупный производитель, которого все знают и которому более менее доверяют? Покупайте продукцию от него. Также выбирайте для покупок крупные торговые сети, ведь на рынке можно встретить что угодно.

Добавка Е621

Ищите эту добавку в составе. Если есть - не берите колбасу. Там мяса точно нет.

Цена

Нормальная колбаса стоит от 200 грн за килограмм. Но сейчас производители фальсификата пошли на хитрость и нагло ставят высокие цены за некачественную продукцию, чтобы закрутить мозги покупателям. Поэтому, лучше обращайте внимание на пункты 1 и 2.

Читайте состав

Если на первом месте добавка (ММО), то вряд ли в колбасе есть мясо. Лучше поищите еще.

Кстати, на фальсификате часто пишут "Детская колбаса", поэтому на таких товарах тоже тщательно читайте состав, советуют специалисты.

Напомним, ранее, как писал УНИАН, эксперты рассказали украинцам, как правильно выбрать красную икру.

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