Эксперты раскрыли важные детали.

Украинцев предупреждают о высокой вероятности приобрести фальсификат колбасы - объемы продаж такой продукции достигли шокирующих масштабов.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на комментарии экспертов.

По словам директора Союза потребителей Украины Максима Несмиянова, в некоторых небольших магазинах уровень колбасного фальсификата достигает даже 100%. Обманывают покупателей разными способами: на колбасе "второго сорта" пишут "высший", а также выдают за продукт, не содержащий мяса.

Кроме того, говорит Несмиянов, многие подделки можно встретить на оптовых рынках столицы.

Как объясняет декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Лариса Баль-Прилипко, фальсификатом можно считать любые изменения в технологии производства, которые не соответствуют нормам. В такой колбасе нередко можно найти остатки кожи и кости животных, которые могут травмировать пищевод человека.

Читайте такжеСардина из сельди. Почему потребитель дорого платит за фальсифицированные консервыМаксим Несмиянов поясняет, что в сомнительной колбасе также не контролируют дозировку добавок, а состав может не совпадать с тем, что указан на упаковке.

"Вместо мясного сырья используют белково-жировые эмульсии, и при этом не сообщают об этом потребителям В рецептуре может быть прописано, что это жирная свинина, а там искусственная жировая фракция. Есть случаи, когда белок животного происхождения заменены на белок растительного происхождения, или же неполноценный животный белок (из кожи животных)", - говорит в свою очередь Баль-Прилипко.

Фальсифицированную продукцию также можно встретить и в супермаркетах, предупреждает президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий, такая продукция есть и в супермаркетах.

"Чем больше компонентов в колбасе, тем больше возможностей получить фальсификат. Это замена более дорогих составляющих дешевле. Иногда у производителей есть желание закупить замороженное сырье из Аргентины и таким образом здорово экономить. Фальсификат - это что-то непредсказуемое", - отмечает Безрукий.

"Когда я для себя ищу колбасу, всегда проверяю, есть ли в составе усилитель вкуса, добавка Е621. Если ее нет - остается надежда, что мясо использовали качественное. Колбаса эта получается от 200 грн/кг по меньшей мере. Не берите дешевую колбасу", - говорит Несмиянов.

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Еще одной хитростью производителей фальсификата является то, что они ставят на него цену, приближенную к стоимости качественного продукта.

Украинцам для того, чтобы не попасть на некачественную колбасу, советуют покупать ее в сетевых магазинах. В случае обнаружения недостатков ее можно будет вернуть. Также важное значение имеет маркировка - на первом месте в составе колбасы должно быть мясо свинины или говядина. Если там написано "мясное сырье" (ММО) - от покупки такого продукта лучше отказаться.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты рассказали, чего нужно опасаться украинцам в магазинах и супермаркетах.