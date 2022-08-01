В Торгово-промышленной палате Украины подчеркнули, что информация об отказе Египта от украинского зерна является фейком.

Египет не отказывается от украинского зерна, а заключит новый контракт на его поставку.

Об этом сообщил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в эфире радио "Громадське".

Он подчеркнул, что информация об отказе Египта от украинского зерна является фейком.

"Действительно, контракт был заключен. Да, украинская сторона в связи с блокадой портов не могла выполнить его своевременно. Получилось так, что в соглашении у них не был предусмотрен пункт о существовании форс-мажора. Поэтому они приняли вполне цивилизованное на законодательном уровне решение - закрыть тот контракт, который нельзя выполнить, и открыть новый контракт, по которому осуществить закупку далее", - пояснил Непран.

Он добавил, что посол Украины в Египте Николай Нагорный заверил его, что Египет ни в коем случае не отказывается от сотрудничества с Украиной, что они понимают ситуацию с блокировкой портов, и в дальнейшем готовы работать с нашим государством и закупать украинское зерно.

"Наши зернотрейдеры мне сказали, что они даже рады такой ситуации, потому что, когда подписывалось соглашение в декабре прошлого года, то цена была где-то 249-250 долларов за тонну. Сейчас цена выросла почти вдвое. То есть, с экономической точки зрения им даже выгоднее стало, ведь новый контракт будет заключаться уже по другой цене. Все кричали, что предательство, а оказалась победа", - заявили в ТППУ.

Как сообщал УНИАН, в конце июля в СМИ проходила информация о том, что Египет расторг контракт на поставку украинского зерна при содействии России.