По одному случаю АЧС зафиксированы в Кировоградской, Киевской и Николаевской областях.

Ветеринары зафиксировали три случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Украине с начала декабря 2020 года – по одному в Кировоградской, Киевской и Николаевской областях.

Читайте такжеВ Николаевской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа (видео)Об этом сообщается на сайте проекта "Стоп АЧС" со ссылкой на данные Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, 10 декабря на территории частного акционерного общества "Завальский графитовый комбинат" в Кировоградской области ветеринары выявили вирус среди домашних свиней.

Также 17 декабря вирус у диких кабанов был выявлен в охотничьем хозяйстве ООО "Оксамит сервис" в Киевской области.

Еще один случай заболевания АЧС выявлен среди домашних свиней в частном секторе в селе Новопетровское Николаевской области.

Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы в очагах заболевания проводят мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

По данным проекта "Стоп АЧС", в Украине с 2012 года зарегистрировано 537 случаев заболевания АЧС.

Справка УНИАН

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней.

Для человека вирус АЧС опасности не несет.

Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).

Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

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Автор: Анна Нагорная