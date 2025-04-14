Во фруктовом сегменте цены преимущественно снижались.

Популярные в Украине овощи на прошлой неделе начали дорожать. Поднялись цены на прошлогоднюю капусту.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что нижняя ценовая граница подскочила с 42 до 44 гривень. Дороже, чем на прошлой неделе, продавалась и морковь – нижняя ценовая граница поднялась с 25 до 25 грн.

В то же время производители картофеля вынужденно снизили цены. Это популярный овощ продавали по 13-23 грн/кг, хотя неделей ранее цены находились на уровне 15-24.

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В продажу поступили первые партии местных тепличных помидоров, которые дороже импортных, в результате цены на томат выросли с 65-85 до 85-135 гривень за килограмм.

Кабачок подешевел со 110-115 до 95-110 грн/кг, а пекинская капуста подорожала с 55-60 до 60-90 грн/кг. Высокий спрос на редис, позволил продавцам поднять цены – нижняя ценовая граница выросла с 50 до 65 грн/кг.

В сегменте зелени выросли цены на зеленый лук – нижняя ценовая граница поднялась со 100 до 130 гривень. Также снизились цены на салат с 95-110 до 90-100 грн/кг и укроп с 195-230 до 180-200 грн/кг.

Во фруктовом сегменте цены преимущественно снижались. Дешевле продавались виноград – нижняя ценовая граница упала со 175 до 110 грн/кг, а также падает цена на киви – верхняя ценовая граница снизилась с 270 до 190 грн/кг. Снизились цены на мандарин с 75-135 до 65-125 грн/кг.

Цены по другим позициям сохранились на уровне предыдущего периода.

Цены на продукты - последние новости

Мировые цены на продовольствие продолжают повышаться. Основной причиной стало сокращение производства и высокий спрос. Индекс цен на продовольствие в марте практически изменился с февраля и составил 127,1.

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