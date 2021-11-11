Эксперт говорит, что фермеры будут пытаться избавиться от некачественного товара.

В Украине в ноябре должны стабилизироваться цены на картофель, поскольку станет понятно, какого качества продукция заложена в хранилища.

Об этом заявил директор семенной компании "Агрико Украина" Николай Гордийчук, пишет AgroTimes. К этому времени, говорит он, цены повышаться не должны.

Эксперт пояснил, что в северных регионах, где сосредоточено выращивание среднепоздних и поздних сортов, была длительная жара при отсутствии осадков. На западе ситуация несколько лучше.

"Будет много мелких и нетоварных клубней. Относительно ранних сортов, которые любят выращивать на юге, своя специфика сезона. Юг до сих пор щедро поливает дождями, поэтому здесь на посевах картофеля были проблемы с болезнями. Много пораженных клубней, грибных болезней и бактериозов. После выкапывания они быстро портятся, поэтому фермеры стараются быстро сбыть не кондиционный товар и, соответственно, сбрасывают цену", - объясняет он, добавляя, что так будет, пока с рынка не исчезнет некачественный товар.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 сентября в Украине ощутимо выросли цены на овощи. Это при том, что в том же месяце в Украине наблюдалось снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

Также эксперты прогнозировали подорожание хлеба.

Автор: Юрий Годован