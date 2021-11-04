Колин и Донна вырыли картофелину еще в конце лета, но до сих пор не могут с ней расстаться.

Настоящий "картофельный гигант" вырос на огороде у супругов из Новой Зеландии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что картофель весит около восьми килограммов.

"Колин и Донна вырыли картофелину еще в конце лета и до сих пор не могут с ней расстаться. Корнеплоду дали имя – Даг, и гордятся, что он на три килограмма тяжелее картошки-рекордсменки из книги рекордов Гиннеса", – говорится в сюжете.

Читайте такжеВ Индии фермеры пожаловались властям на налеты попугаев-наркомановРанее сообщалось, как на Полтавщине молодая женщина-фермер вырастила арбуз весом 32 килограмма.

По словам Марии Троцко, которая вырастила великана, чтобы арбуз набрал массу, он должен расти сам, все остальные завязи на стебле нужно удалять.

Хозяйка арбуза не разглашает название сорта, Известно лишь, что он крупноплодный.

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Автор: Катерина Шварц