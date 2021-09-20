При этом цены на растительное масло за последний месяц не выросли.

В Украине за последний месяц наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия со ссылкой на данные областных госадминистраций.

"Так, относительно прошлого месяца на 7% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым годом – на 14%. За прошлый месяц потеряли в цене морковь и свекла, 25% – морковь, 24% – свекла. Капуста и лук подешевели на 12% и 16%", – говорится в сообщении.

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Также Минагрополитики заметило незначительное снижение цен на крупы. По сравнению с предыдущим месяцем подешевели ячменные (-1%), гороховая крупа (- 3%), кукурузная (-1%).

Подешевел и сахар - на 3% за последний месяц. При этом цены на подсолнечное масло не выросли.

"По большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом измерении в пределах инфляции или с небольшим отклонением", – отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

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Автор: Анна Нагорная