В Украине за последний месяц наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия со ссылкой на данные областных госадминистраций.
"Так, относительно прошлого месяца на 7% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым годом – на 14%. За прошлый месяц потеряли в цене морковь и свекла, 25% – морковь, 24% – свекла. Капуста и лук подешевели на 12% и 16%", – говорится в сообщении.
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Также Минагрополитики заметило незначительное снижение цен на крупы. По сравнению с предыдущим месяцем подешевели ячменные (-1%), гороховая крупа (- 3%), кукурузная (-1%).
Подешевел и сахар - на 3% за последний месяц. При этом цены на подсолнечное масло не выросли.
"По большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом измерении в пределах инфляции или с небольшим отклонением", – отметили в министерстве.
Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.
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