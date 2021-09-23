По разным оценкам, подорожание хлеба и хлебобулочных изделий до конца года может составить от 5 до 25%.

До конца 2021 года популярный среди украинцев продукт - хлеб - может подорожать от 5 до 25%.

Об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, сообщает ГолосUA.

Читайте такжеУкраина вышла на рекордный урожай зерновых: что будет с ценамиОн назвал причины подорожания хлеба: рост цен на сырье и на энергоносители, занимающие значительную часть в производстве муки и хлебобулочных изделий.

"Таким образом, произойдет повышение общей себестоимости хлебобулочных изделий. Из-за чего производители и продавцы будут вынуждены поднимать цены конечным потребителям", — отметил Новак.

"По разным оценкам, подорожание хлеба и хлебобулочных изделий до конца года может составить от 5 до 25%", — подытожил он.

Рост цен на продукты в Украине: данные Госстата за сентябрь 2021

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

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Автор: Ольга Робейко