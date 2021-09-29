Стоимость самых бюджетных томатов сорта "Сливка" с 10 грн за килограмм выросла до 20 грн.

По состоянию на 29 сентября в Украине ощутимо выросли цены на овощи.

Об этом сообщает Agrotrend.com.ua.

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Стоимость самых бюджетных томатов сорта "Сливка" с 10 грн за килограмм выросла до 20 грн.

Более дорогие сорта подорожали с 25-30 грн до 35-50 грн за килограмм.

Огурцы подорожали до 20-25 грн за килограмм.

Кабачки сейчас стоят до 25 грн за килограмм, в то время как неделю назад цена была в пределах 10 грн. за кило.

Баклажаны стоят от 18 до 35 грн.

Перец можно купить за 12-18 грн. Красный и желтый - за 30-50 грн.

Капуста белокочанная стоит от 7 до 15 грн за килограмм. При этом кило молодой капусты на рынке стоит 20-25 грн.

Килограмм репчатого лука на рынке стоит около 15 грн, а в магазине - около 10 грн.

Картофель на рынке, в зависимости от размера и сорта, стоит от 10 до 18 грн за килограмм.

Шампиньоны можно купить за 50-55 грн за кило. Лесные грибы обойдутся в 200 грн за кило.

Цены в Украине:

В сентябре 2021 года в Украине наблюдалось снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

Эксперты прогнозировали подорожание хлеба.

Автор: Елена Коваленко