По состоянию на 29 сентября в Украине ощутимо выросли цены на овощи.
Об этом сообщает Agrotrend.com.ua.
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Стоимость самых бюджетных томатов сорта "Сливка" с 10 грн за килограмм выросла до 20 грн.
Более дорогие сорта подорожали с 25-30 грн до 35-50 грн за килограмм.
Огурцы подорожали до 20-25 грн за килограмм.
Кабачки сейчас стоят до 25 грн за килограмм, в то время как неделю назад цена была в пределах 10 грн. за кило.
Баклажаны стоят от 18 до 35 грн.
Перец можно купить за 12-18 грн. Красный и желтый - за 30-50 грн.
Капуста белокочанная стоит от 7 до 15 грн за килограмм. При этом кило молодой капусты на рынке стоит 20-25 грн.
Килограмм репчатого лука на рынке стоит около 15 грн, а в магазине - около 10 грн.
Картофель на рынке, в зависимости от размера и сорта, стоит от 10 до 18 грн за килограмм.
Шампиньоны можно купить за 50-55 грн за кило. Лесные грибы обойдутся в 200 грн за кило.
Цены в Украине:
В сентябре 2021 года в Украине наблюдалось снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.
Эксперты прогнозировали подорожание хлеба.