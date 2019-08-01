Сразу на четверть: в Украине резко подешевела голубика
15:52, 01 августа 2019Агро
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На оптовых рынках мелкая голубика стоит дешевле 100 гривень за килограмм.
В Украине рухнули цены на голубику / фото УНИАН
В Украине за неделю упали цены на голубику из-за увеличения предложения ягод на рынке.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"На оптовых рынках стоимость мелких ягод упала на 25%, а крупных — на 15%", - говорится в сообщении.
Мелкую ягоду уже продают по 80-90 гривень за килограмм.
"Стоимость голубики крупного калибра просела за неделю на 15%, ее можно купить по 100-110 гривень за килограмм", - подчеркивает издание
Ранее сообщалось, что год назад в конце июля голубика стоила до 200 гривень за кило.
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