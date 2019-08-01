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Сразу на четверть: в Украине резко подешевела голубика

15:52, 01 августа 2019
Агро
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В Украине рухнули цены на голубику / фото УНИАН

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"На оптовых рынках стоимость мелких ягод упала на 25%, а крупных — на 15%", - говорится в сообщении.

Мелкую ягоду уже продают по 80-90 гривень за килограмм. 

"Стоимость голубики крупного калибра просела за неделю на 15%, ее можно купить по 100-110 гривень за килограмм", - подчеркивает издание

Ранее сообщалось, что год назад в конце июля голубика стоила до 200 гривень за кило.

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Теги: #ягоды#ягоды и фрукты