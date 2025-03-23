Подсолнечное масло в Украине подскочило: сколько сейчас стоит популярный продукт

За год масло в Украине подорожало на 38%.

Цены на подсолнечное масло в Украина подскочили. За месяц продукт подорожал на 4%.

В ежемесячном мониторинге цен на продукты ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) отмечается, что средняя цена этого базового продукта оставила 77,5 гривни за бутылку.

При этом в розничных сетях цены на масло находились в коридоре от 31 гривни до 72,2 грн за бутылку.

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"Подсолнечное масло продолжает дорожать из-за стабильной высокой стоимости семян подсолнечника в оптовых закупках. Стоимость подсолнечника росла в связи с активным спросом на перерабатывающих предприятиях и ограниченного предложения из-за меньшего урожая 2024 года. Соответственно цена подсолнечного масла на полках магазина в среднем выросло на 4% за последний месяц", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за год масло в Украине подорожало на 38%.

Цены на масло в супермаркетах Украины

В Auchan бутылку подсолнечного масла можно купить за 63,30 грн.

В АТБ этот популярный продукт можно купить по 60,50 гривни за бутылку.

В Сильпо цены на масло стартуют от 63,49 грн за бутылку 850 мл.

Цены на продукты в Украине - прогноз эксперта

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что в Украине растет инфляция, и этот процесс будет продолжаться.

Он напомнил, что на цены вливают обстрелы врага украинской энергосистемы, ведь они приводят к росту платы за энергоресурсы, и соответственно это ложится в себестоимость продукции, а также плохой урожай прошлого года и зависимость от импорта.

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