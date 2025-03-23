В Украине скоро изменятся цены на яйца: сколько стоит десяток сейчас

Эксперт считает, что за год цены на яйца в среднем могут составить до 5 гривень.

Украинцев предупредили об изменении цен на яйца. Через полтора-два месяца стоит ожидать значительного удешевления этого популярного продукта.

Директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Олег Катеринич рассказал в эфире КИЕВ24, что весной традиционно яйца дорожают.

"Уже через 1,5-2 месяца ожидается значительное снижение цен", - отметил эксперт.

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При этом он указал, что производители работают по принципу определения среднегодовой стоимости яйца в промышленном птицеводстве. По его словам, за год цены на яйца в среднем могут составить 4,5-5 гривень.

"В среднем за год стоимость яйца будет колебаться в пределах 4,5-5 гривень. У нас летом стоимость яиц была почти 2,5 грн. Сейчас цена значительно увеличилась. Но производитель определяет среднегодовую стоимость. Поэтому сейчас, весной, идет подорожание", – подытожил Катеринич.

Цены на яйца в супермаркетах Украины

В Auchan десяток можно купить по 57 гривень.

В АТБ 10 яиц обойдутся в 67,50 грн.

В Сильпо же придется заплатить 64,99 грн.

Цены на продукты в Украине - прогноз эксперта

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что в Украине растет инфляция, и этот процесс будет продолжаться.

Он напомнил, что на цены вливают обстрелы врага украинской энергосистемы, ведь они приводят к росту платы за энергоресурсы, и соответственно это ложится в себестоимость продукции, а также плохой урожай прошлого года и зависимость от импорта.

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