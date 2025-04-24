В Украине неожиданно обвалились цены на огурцы: сколько стоит килограмм

Овощ подешевел более чем на 40%.

На украинском рынке наблюдается обвал цен на тепличные огурцы. Об этом сообщает специализированный портал EastFruit.

Сейчас тепличные комбинаты отгружают огурцы в диапазоне 45-75 грн/кг ($1,08-1,80/кг) в зависимости от сорта, качества и объемов партий. Это в среднем на 42% дешевле, чем неделю назад.

Главные факторы, которые привели к такой динамике - увеличение объемов выборки в украинских комбинатах и относительно невысокий спрос на овощ. Сейчас производители вынуждены снижать цены, чтобы избежать накопления нереализованных объемов.

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Эксперты отмечают, что большую конкуренцию местным огурцам составляет импортный продукт из Румынии. При этом многие из импортеров имеют большие запасы румынского огурца, так что они вынуждены снижать цены на свой продукт до 25 грн/кг ($0,60/кг).

Отметим также, что отпускные цены на огурцы сейчас на 34% ниже, чем в конце апреля прошлого года.

Цена на огурцы в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 99,90 грн/кг.

В АТБ огурцы можно купить по 79,89 грн/кг. Следует отметить, что это цена со скидкой.

В Сильпо цены стартуют от 59,90 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Цены на свеклу в Украине в среднем в 2,5 раза выше, чем в конце апреля прошлого года. Главной причиной этого специалисты называют стремительное сокращение предложения качественного овоща. Специалисты добавляют, что купить большую партию свеклы становится все более сложно.

В целом эксперты считают, что цены на овощи борщевого набора будут находиться на довольно высоком уровне. Удешевление популярных овощей можно ожидать только в конце мая - начале июня, когда начнутся поставки из открытого грунта местных овощей нового урожая.

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