Самые популярные позиции изменились разнопланово.

Наиболее популярные в Украине овощи на прошлой неделе дешевели. После двухнедельного роста несколько снизились цены на морковь.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что верхняя ценовая граница снизилась с 34 до 30 гривень. Также подешевел картофель – нижняя ценовая граница упала с 20 до 18 гривень.

Предложение томата на рынке продолжает уменьшаться, а цены расти – с 80-85 гривень за килограмм до 85-95. Снова подорожал сладкий перец с 145-170 грн/кг до 170-190.

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Брокколи и цветная капуста продавались дешевле, чем неделей ранее, а именно с 134-145 до 115-120 и с 140-145 до 135-140 грн/кг соответственно. При этом подорожал кабачок с 85-90 до 100-120 гривень за килограмм.

В сегменте зелени подорожал зеленый лук – верхняя ценовая граница подскочила со 150 до 170 грн/кг. В то же время верхняя ценовая граница укропа упала с 250 до 230 грн/кг. При этом салат подешевел со 180-200 до 150-180 грн/кг.

Фруктовый сегмент отметился подорожанием самых популярных позиций. Так, цена на яблоки поднялась с 23-35 до 25-40 гривень за килограмм, а груши подскочили с 65-95 до 110-120. Также увеличилась стоимость килограмма лимона – с 65-100 грн/кг до 70-105. При этом верхняя ценовая граница мандарин снизилась со 145 до 95 гривень за килограмм.

В прошлом месяце Индекс продовольственных цен ФАО составил в среднем 127,1 пункта, что на 1,6% выше, чем в январе этого года.

Индекс цен на растительные масла в феврале составлял 156 пунктов - это на 2% выше январского показателя и на 29,1% выше уровня, который был в прошлом году.

Индекс цен на мясо составил в феврале 118 пункта - по сравнению с январем он снизился на 0,1%. Индекс цен на молочную продукцию в феврале составил 148,7 пункта. Это на 4,0% больше, чем в январе и на 23,2% больше, чем год назад. При этом индекс цен на сахар в прошлом месяце составил 118,5 пункта, что на 6,6% больше, чем в январе.

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