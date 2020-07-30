Цены на томаты в Украине за год поднялись в два раза

На сегодняшний день украинские производители предлагают тепличный томат по цене 26-30 грн/кг.

Цены на тепличные томаты в Украине в конце июля поднялись в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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Средняя цена

По данным EastFruit, на сегодняшний день украинские производители предлагают тепличный томат по цене 26-30 грн/кг.

Причина подорожания

"Столь высокую цену в текущем году отраслевые эксперты связывают, прежде всего, с тем, что на данный момент предложение на рынке томатов почти полностью составляет продукция местного производства. Год назад существенное давление на цены оказывало поступление больших объемов более дешевых импортных томатов", - говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что объем поставок томатов на украинский рынок сейчас крайне ограничен, в то время как спрос местных оптовых компаний и розничных сетей достаточно высокий, что и позволяет производителям повышать цены на свою продукцию.

В частности, только за предыдущую рабочую неделю (20-24 июля) эти овощи подорожали на 30%.

Как карантин повлиял на цены

По данным Украинской плодоовощной ассоциации, Украина с начала пандемии коронавируса сократила экспорт овощей и фруктов на 43%.

В начале июля 2020 года эксперты прогнозировали, что в этом году на украинском рынке не будет белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картошку не получится. Также, на рынке не будет белорусского чеснока и лука. Ожидалось, что цена на борщевой набор поднимется минимум в полтора раза.

15 июля 2020 стало известно о том, что 60% нового урожая яблок пропало из-за холодной весны и затянувшихся дождей. По прогнозам экспертов, и без того высокие цены на украинские яблоки, к осени поднимутся еще выше.

16 июля 2020 года эксперты заявили, что дешевых арбузов в этом году не будет. Урожай в этом сезоне будет ниже, чем в предыдущие годы, из-за влияния погодных факторов и экономической ситуации, вызванной карантинными ограничениями; а цены на арбузы в 2020 году будут до 20% выше, чем годом ранее.

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