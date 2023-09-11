В течение августа цены на охлажденные свиные полуфабрикаты колебались в пределах 205,6-206,5 грн/кг.

В августе в украинских супермаркетах выросла средняя стоимость свиных лопатки, корейки, вырезки и бедра. Зато упали цены на шею и грудинку.

Как свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга от Ассоциации "Свиноводы Украины", в течение августа цены на охлажденные свиные полуфабрикаты колебались в пределах 205,6-206,5 грн/кг.

В частности, средняя стоимость свиного бедра против июля выросла на 1,5% и составила 182,5 грн/кг. Рост цен на лопатку, корейку и вырезку был около 1%, эти части стоят 194,8, 228,8, 242,3 грн/кг соответственно.

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В то же время свиные грудинка и шея подешевели на 1,6% и 0,8%, их стоимость составила 178,4 и 254,6 грн/кг соответственно.

Зато, как отметили аналитики, изменение розничных цен на другие виды мяса, как и месяцем ранее, ощутилось сильнее: курятина прибавила 1,7%, а говядина подорожала почти на 1%.

Июльские цены на мясо

По итогам июля в украинских магазинах средняя цена свинины против июньского показателя выросла на 0,4%, курятина и индейка подорожали на 1%, говядина - на 2,8%.

В частности, средняя цена килограмма свинины в начале июля составила 207 грн/кг, а в третьей декаде этот показатель спустился ниже отметки в 205 грн/кг.

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