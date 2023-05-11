Больше всего выросла стоимость свинины, меньше всего - говядины.

В мае этого года шашлык украинцам обойдется в среднем на 45% дороже, чем в прошлом году.

Об этом сообщили УНИАН аналитики сервиса доставки Zakaz.ua, проанализировав нынешние цены на мясо в разгар шашлычного сезона. Отмечается, что цены выросли почти на все виды мяса. Больше всего выросла стоимость свинины, меньше всего изменились цены на говядину.

"Самая вкусная часть свинины для шашлыка - ошеек - сейчас стоит в среднем 252 грн/кг, тогда как в мае 2022 года стоимость составляла 162 грн/кг. Цена выросла на 49%. Свиная лопатка без кости и бедро подорожали более чем на 60%, однако стоят менее двухсот грн за килограмм, тогда как цены на вырезку, корейку и ошеек пересекли этот показатель. Меньше всего выросла цена на вырезку – на 17%, сейчас она стоит в супермаркетах около 209 грн/кг, тогда как в прошлом году ценник был 179 грн", - подсчитали эксперты.

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Они подчеркнули, что выгоднее всего украинцам в этом году будет приготовить шашлык из курятины, а также жарить голени, крылышки и окорочка на гриле, поскольку мясо курицы в разы дешевле, чем свинина и говядина.

По их подсчетам, куриное филе в супермаркетах стоит в среднем 145 грн/кг, бедра — 122 грн/кг, крылышки — 83 грн/кг, а голени — 78 грн за килограмм.

"Как уже отмечалось, меньше всего изменились по сравнению с маем 2022 года цены на говядину. Ошеек подорожал лишь на 2%, тазобедренная часть и лопатка — на 6%. В свою очередь, одна из самых вкусных частей говядины — вырезка наоборот даже упала в цене на 17%. Однако стоимость этого нежнейшего кусочка в нашем списке возглавляет рейтинг, так как ценник составляет в магазинах в среднем 420 грн за килограмм", – отметили аналитики.

По их словам, приобрести уже маринованный шашлык в супермаркетах в отдельных случаях будет стоить даже дешевле, чем приготовить самостоятельно. Сейчас в магазинах ряда ритейлеров цена на маринованное мясо составляет от 169 до 280 грн за килограмм, в зависимости от вида шашлыка и рецепта маринада.

Что происходит с ценами на мясо

В Украине средняя цена свинины в феврале 2023 года была ниже на 1,4%, или 2,5 грн/кг, чем в январе.

Заметнее всего подешевели бедренная часть (минус 3,8 грн, до 163,7 грн/кг), грудинка (минус 4,2 грн/кг, до 166,7 грн/кг) и вырезка (минус 4,5 грн/кг, до 205,2 грн/кг). Цена ошейка по сравнению с январской снизилась на 1%, или 2 грн/кг (до 197,4 грн/кг)

Эксперты отметили, что снижение цен на свинину в розничной торговле произошло на фоне аналогичной динамики на рынке живца. Так, в течение февраля средневзвешенная цена закупки свиней убойных кондиций снизилась на 4,2 грн/кг (-6,2%, до 66,3 грн/кг).

При этом в марте поставки охлажденной и мороженой свинины в марте в денежном эквиваленте снизились на треть по сравнению с феврале и составили 503 тонны или 949 тысячи долларов. Этот показатель также втрое меньше поступления свинины в марте 2022 года и является самым низким показателем по итогам месяца с 2018 года.

Кроме того, аналитики отметили, что средняя цена килограмма охлажденной свинины в марте составила 180,3 грн/кг, что на 2,1%, или 3,7 грн/кг, выше февральского показателя. Самое заметное подорожание коснулось бюджетных лопатки и тазобедренной части. По подсчетам экспертов, средняя розничная цена свиной лопатки в марте составила 173,9 грн/кг, корейки – 202,8 грн/кг. Вместе с тем, средняя стоимость вырезки составляла 207,7 грн/кг, грудинки – 169,2 грн/кг, тазобедренной части – 159,4 грн/кг.

В апреле средняя цена охлажденной свинины составляла 195,5 грн/кг, что на 8,4% или на 15,2 грн/кг выше, чем в марте.

В Минагро объяснили, когда украинцы увидят снижение цены на мясо.

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