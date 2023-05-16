Цены на раннюю капусту на украинском рынке существенно снизились за последние несколько дней, отметили аналитики.

На сегодня, 16 мая, украинские производители отгружают раннюю капусту по 45-56 грн/кг, что в среднем на 19% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Цены на раннюю капусту в Украине существенно снизились за последние несколько дней, сообщили аналитики проекта EastFruit. Участники рынка считают снижение цен в этом сегменте вполне закономерным явлением, ведь к продаже уже присоединились практически все южные регионы страны, также поставки ранней капусты регулярно осуществляются из Закарпатья.

По данным экспертов, сегодня предложение ранней капусты на рынке страны стремительно растет, что, несмотря на достаточно высокий спрос, и заставляет фермеров снижать цены на свою продукцию.

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Однако, по их подсчетам, в аналогичный период прошлого года раннюю капусту украинские производители продавали в среднем на 22% дешевле, чем сейчас. Эту ситуацию ключевые игроки рынка связывают с более благоприятными погодными условиями прошлой весной.

Как менялась стоимость капусты - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, с начала мая цена на раннюю капусту на украинском рынке росла. Причиной такой ценовой тенденции было то, что предложение капусты суперранних сортов сокращалось, тогда как массовые поставки продукции более поздних сортов тогда еще не начались.

В то же время спрос на раннюю капусту был довольно высоким, что позволяло фермерам повышать цену.

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