Украина заявила о намерении получить в Европейском Союзе правовую охрану для трех новых географических указаний своих национальных продуктов – гуцульская овечья брындзя, гуцульская коровья брындза и мелитопольская черешня.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"Для украинских производителей правовая охрана в ЕС – это возможность выхода на европейский рынок продукции с высокой добавленной стоимостью, которая повышает рентабельность украинских товаров и их репутацию, стимулирует внимание к регионам их происхождения и положительно влияет на развитие туризма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в планах Украины на следующий год – ввести новые географические указания для меда, орехов, украинских вин.
Что этому предшествовало
- В июле завершилась регистрация географического названия с историческим происхождением "мелитопольская черешня".
- В декабре 2019 года регистрацию получила "гуцульская овечья брындзя", став первым в Украине продуктом питания с защищенным географическим обозначением происхождения.
Справка УНИАН
- "Географические указания в Украине"- проект, который финансируется Европейским Союзом и реализуется в течение 2017-2020 годов.
- Проект призван помочь Украине разработать систему обозначения товаров со свойствами и репутацией, обусловленными преимущественно местом происхождения.
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