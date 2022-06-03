Религиозные лидеры не должны избегать ответственности за поддержку путинской войны, считает глава дипломатии ЕС.

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель прокомментировал шестой пакет санкций против РФ, в который не попал патриарх московский Кирилл. По словам главы дипломатии ЕС, это демонстрирует "ограниченность внешней политики".

Об этом он написал в Twitter.

Боррель отметил, что санкции против российской нефти нанесут серьезный удар по РФ. Однако ситуация с исключением патриарха Кирилла из списка, заявил он, показывает "ограниченность внешней политики, основанной на единогласии".

"Религиозные лидеры не должны быть ограждены от ответственности за поддержку путинской войны", - указал Боррель.

Санкции против патриарха Кирилла: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры Европейского Союза в целом согласовали шестой пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Однако представители правительства ЕС должны были превратить это политическое соглашение в юридический текст в среду, 1 июня, чтобы оно могло вступить в силу.

По данным СМИ, под санкции должен был попасть глава РПЦ Кирилл. Однако вскоре стало известно, что Венгрия задерживает новые санкции ЕС против России из-за патриарха Кирилла.

Тем временем вчера в Украине народные депутаты проголосовали за обращение в СНБО о введении санкций против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи представителей этой церкви.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Патриарх Кирилл в санкционный список не попал.