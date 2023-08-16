Портовая и зерновая инфраструктура на юге области была основной целью россиян этой ночью.

Сегодня ночью Российская Федерация атаковала Одесскую область, осуществив пуски дронов из Приморско-Ахтарска.

Как сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер, российские террористы атаковали регион ударными беспилотниками дважды.

"Основная цель – портовая и зерновая инфраструктура на юге области. В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС", – отметил он.

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Глава ОВА уточнил, что погибших и пострадавших в результате вражеского удара нет.

Ночной удар по Украине 16 августа - что известно

В 1:20 в среду, 16 августа, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников. В Воздушных силах информировали, что группа БПЛА "Shahed" движется над акваторией Черного моря в направлении юга Одесской области. Около 3:00 в ПС сообщили, что очередные группы вражеских ударных БпЛА двигаются над акваторией Черного моря в направлении Одесской области.

Также информировали, что большая группа дронов-камикадзе двигалась в направлении Измаила. В ОВА призвали жителей Измаильского района находиться в укрытиях.

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