Начали акции протеста еще на двух пунктах пропуска и снова заблокировали "Шегини".

Польские фермеры заблокировали еще два пункта пропуска и возобновили блокировку на направлении пунктов пропуска "Медика-Шегини". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что в понедельник, 12 февраля, в 10:10 начались акции протеста польских фермеров неподалеку от пункта пропуска "Зосин".

"Протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час. Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонны в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме", – указано в сообщении.

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В ГПСУ сказал, что также заблокировано движение возле пункта пропуска "Долгобычев". Участники акции протеста намерены пропускать по 2 грузовика в час в оба направления.

Также возобновлена блокировка на направлении пунктов пропуска "Медика-Шегини". Там планируется пропускать по одному грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста распространяться не будет.

Блокирование украинско-польской границы

12 февраля утром в ГПСУ сообщали о блокировке со стороны польской границы грузовых транспортных средств на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

В ГНСУ отметили, что на тех направлениях, где блокируется движение транспортных средств есть возможность пересечения границы и легковыми автомобилями, и автобусами.

Ранее УНИАН писал, что перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе, польские фермеры высыпали зерно из нескольких украинских фур.

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