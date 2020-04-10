Пасхальная корзина-2020: минимальный набор продуктов подорожал почти на 100 гривень

Продукты для пасхальной корзины в этом году обойдутся украинцам в 620 грн. Традиционные продукты к Пасхе подорожают на 16,5% по сравнению с 2019 годом.

Продуктовый набор для праздничной корзины к Пасхе в этом году обойдется украинцам примерно в 620 грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на директора Юрия Лупенко.

"В этом году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 88 грн - то есть на 16,5% - дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 532 грн", - приводятся в сообщении слова Лупенко.

По его словам, стоимость пасхи домашней выпечки составит около 96 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, ведь ее цена зависит от составляющих и украшения выпечки.

Эксперт отмечает, что подорожание пасхи обусловлено подорожанием молока, сливочного масла, муки и сахара, в том числе, на фоне паники из-за карантина и распространения коронавируса.

Наиболее дорогими продуктами для праздничной корзины в 2020 году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса обойдется в 118 грн за 0,5 кг, а буженина - 110 грн за такой же вес. За сало придется отдать около 48 грн за 0,5 кг.

Среди молочных продуктов украинцам больше всего придется заплатить за твердый сыр - в среднем, 75 грн за 0,5 кг и сливочное масло - 85 грн за полкило. Мягкий сыр обойдется примерно в 55 грн за такой же вес.

Наиболее дешевым продуктом на праздничном столе будут яйца, при средней цене 20 грн за 10 штук.

"При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - ее стоимость возрастет до 800 грн. Это на 90 грн, или на 12,7% больше стоимости корзины такого же состава в 2019 году", - приводятся слова эксперта.

В частности, за бутылку церковного вина «Кагор» в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

Эксперт прогнозирует, что в условиях невысокой покупательной способности населения, которое, к тому же, находится на карантине, украинцы будут экономить на более дорогих продуктах.

"Это касается, в частности, домашней колбасы, буженины, сыра. Экономия может проявиться в использовании более дешевой продукции или в уменьшении количества продукта в корзине" - подытожил Лупенко.

Как сообщал УНИАН, в апреле сети супермаркетов начали снижать торговую наценку на продукты первой необходимости - некоторые крупы, яйца, молоко и овощи борщового набора - в связи с расследованием Антимонопольного комитета относительно скачка цен на продукты, зафиксированного в марте.

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует, что пик инфицирования коронавирусом в Украине произойдет 14-15 апреля, перед праздником Пасхи.

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 24 апреля.