В АМКУ заявили, что супермаркеты снижают наценку на продукты первой необходимости

Некоторые супермаркеты полностью отменили торговую наценку на отдельные группы товаров.

Украинские сети супермаркетов снижают наценку на продукты первой необходимости.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава Киевского областноготерриториального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

"Во исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела Киевским областным территориальным отделением АМКУ, это сделали такие сети: NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт. Мы уже получили от них соответствующие письма", - написал Хмельницкий.

Он отметил, что завтра в этом смогут убедиться все желающие в магазинах указанных сетей – информацию с перечнем товаров, на которые снижена наценка, можно будет увидеть на сайте компаний.

Более того, по его словам, такие сети как NOVUS, BILLA, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт на период карантина убрали торговую наценку на отдельные группы товаров и теперь она равна 0%.

"Речь идет об отдельных позициях по таким товарам, как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в т.ч гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца", - уточнил Хмельницкий.

Также он отметил, что компании сообщили о существенном снижении наценки на лимоны.

Кроме того, по словам Хмельницкого, АМКУ продолжает расследование относительно скачка цен на продукты в марте.

"Сейчас идет опрос под протокол поставщиков и производителей (их в рамках открытого дела больше 40). Первые результаты, осознавая необходимость быстрой реакции, надеемся получить до конца мая", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины. В частности, с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. После этого АМКУ открыл расследования об антиконкурентных действиях украинских торговых сетей.