Украина в прошлом году увеличила импорт семян масличных культур

Основным поставщиком семян масличных культур в Украину в 2019 году были США.

Украина в 2019 году увеличила импорт семян масличных культур на 1,7% по сравнению с 2018 годом - до 84 тысяч тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба научного центра "Институт аграрной экономики".

При этом, согласно сообщению, основным поставщиком этой продукции в Украину в прошлом году были США, у которых Украина закупила семян на сумму 340 миллионов долларов, или 28% от всего импорта.

Вторым крупнейшим поставщиком семян масличных в Украину была Турция (17%). Кроме этих двух стран, Украина закупала значительную долю посадочного материала у Франции (11,9%), Германии (9,9%), Индии (5,6%).

Отмечается, что традиционно наибольшим спросом среди продукции данной группы в Украине пользуются семена подсолнечника. Так, в прошлом году украинские аграрии закупили за рубежом 33 тысячи тонн семян подсолнечника на 249 миллионов долларов.

"Учитывая существующие тенденции, семена масличных культур и в этом году останутся одной из ключевых статей отечественного аграрного импорта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты "Института аграрной экономики" объяснили увеличение Украиной импорта семенного материала в 2019 году повышением спроса со стороны агрохолдингов.