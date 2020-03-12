Аграриям будут компенсировать четверть стоимости сельхозтехники

Выплаты начнутся во втором квартале 2020 года.

Аграрии смогут получать компенсацию в размере 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования в 2020 году.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины №195, опубликованное 12 марта.

"Согласно бюджетной росписи, планируется начать выплаты со 2 квартала 2020 года", - отметил он.

Также, по словам Высоцкого, постановление предусматривает выплату компенсаций за технику, приобретенную в октябре-декабре 2019 года.

Как сообщал УНИАН, на программу государственной поддержки АПК в госбюджете на 2020 год заложено 4 миллиарда гривень, а также дополнительные 240 миллионов гривень на создание фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли.

Из этой суммы 1,2 миллиарда гривень предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривень - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривень - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривень - на садоводство и фермерство.