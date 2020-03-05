"Земельный марафон" продолжается: Рада сегодня рассмотрела уже около 200 поправок к законопроекту

Рассмотрение законопроекта во втором чтении началось почти месяц назад.

Верховная Рада сегодня рассмотрела около 200 поправок к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

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Как передает корреспондент УНИАН, сейчас депутаты рассматривают поправку №2723.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении. Всего к законопроекту ко второму чтению подано более 4 тыс. поправок.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что парламент в середине апреля выйдет на окончательное голосование за законопроект.