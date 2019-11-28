В Украине более трети спредов - фальсификат: как обманывают потребителей

Потребителей чаще всего обманывают относительно содержания молочного жира в спредах.

Процент фальсификации спредов и растительно-сливочных смесей в Украине в текущем году не сократился по сравнению с прошлым годом.

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Об этом на пресс-конференции сообщила зампредседателя общественной организации «Общественный контроль защиты прав потребителей» Ольга Котехова, презентуя результаты лабораторных исследований.

“Процент забракованной продукции примерно одинаковый – 32% в прошлом году, 33% в 2019 году”, - сказала она.

По ее словам, в текущем году организация передала на анализ государственной лаборатории ”Укрметртестстандарт” 15 образцов спредов и масложировых смесей для проверки на соответствие ДСТУ и маркировке, а также на содержание трансизомеров жирных кислот (повышают риск развития атеросклероза и других болезней сердца, диабета второго типа и ожирения). Все продукты приобретались в супермаркетах и на рынках Киева.

“Мы были удивлены, так как в прошлом году у нас было 34 образца спредов и смесей, а в этом году – только 15. Это потому что на наших рынках и супермаркетах есть дешевая продукция, на которой написано “масло” - хотя мы понимаем, что это не масло”, - отметила Котехова.

Главным нарушением производителей было введение в заблуждение потребителей относительно массовой доли молочного жира. В некоторых образцах она равнялась 1,7% вместо 25%, которые требует нормативная документация и которые указаны на этикетке.

Впрочем, в организации отметили и улучшение – только в одном образце превышено содержание трансизомеров (должно быть не более 8% по ДСТУ), хотя в прошлом году эту норму нарушал каждый четвертый производитель.

Как сообщил гендиректор Директората по безопасности и качеству пищевых продуктов при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Николай Мороз, вскоре министерство презентует и вынесет на рассмотрение законопроект для борьбы с недобросовестными производителями молокосодержащей продукции.

“Ожидаем, что он будет вынесен на рассмотрение правительства и Верховной Рады уже в феврале следующего года. Будем предлагать криминальную ответственность за фальсификацию продуктов”, - отметил он.

При этом Котехова подчеркнула, что важно контролировать оборот фальсификата на уровне торговых сетей.

“Я бы хотела от имени всех потребителей призвать торговые сети и их руководителей начать наводить порядок с себя. Чтобы потребитель, придя в легальный магазин и выбрав товар, пусть даже он по акции, не думал, что с его качеством что-то не то. Особенное внимание нужно обратить на собственные торговые марки, так как обычно они значительно дешевле”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее Госпродпотребслужба и Министерство развития экономики подключились к общественному проекту по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов "Стоп фальсификат". Специалисты проекта намерены проводить лабораторные исследования образцов продуктов из торговых сетей в разных регионах Украины, а результаты передавать Госпродпотребслужбе и министерству, которые примут меры против недобросовестных производителей.