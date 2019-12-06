Украина варит сахар: сколько произвели заводы

В Украине работает 31 сахарный завод из 32.

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 1 сентября с запуском Радеховского сахарного завода, произвели 1,328 миллиона тонн сахара.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

"По состоянию на 6 декабря изготовлено 1328,1 тысячи тонн сахара и переработано 8,83 миллиона тонн сахарной свеклы", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы, всего по состоянию на текущую дату в Украине работает 31 сахарный завод из 32.

Как сообщал УНИАН, Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ (сентябрь 2018 - август 2019) сократила производство сахара на 15% - до 1,7 миллиона тонн.