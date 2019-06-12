Украина увеличила экспорт сахара почти на 30%: тройка стран-покупателей

Основные поставки осуществлялись в Азербайджан - 29%, Турцию – 17% и Таджикистан - 16%.

Экспорт сахара из Украины в мае увеличился почти на 30% по сравнению с апрелем и составил 41,3 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

Читайте такжеНесмотря на рекордный урожай, в Украине подорожали яблока: названы причины

«За май текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 41,3 тыс. тонн сахара, что почти на 30% больше, чем в апреле», - сказано в сообщении.

В сообщении со ссылкой на информацию заместителя председателя правления НАСУ «Укрцукор» Руслана Бутило сказано, что основным импортером украинского сахара в мае остается Азербайджан - почти треть всех поставок месяца (29%). Значительные объемы отправились в Турцию и Таджикистан - 17% и 16% соответственно.

Также отмечается, что за период с сентября 2018 по май 2019 украинские производители экспортировали 378,2 тыс. тонн сахара, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе исчерпала квоту на беспошлинный экспорт сахара в Евросоюз в 2019 году.

В 2017-2018 МГ Украина сократила экспорт сахара на 27% - до 564 тыс. тонн

Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ сократила производство сахара на 15% - до 1,7 млн тонн.