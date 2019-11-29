Рынок земли. Чего боятся мелкие фермеры и почему это важно исправить в законе

Значимость земли для украинцев трудно переоценить. Не удивительно, что реформаторская деятельность правительства, направленная на внедрение рынка земли, была воспринята населением в штыки. Однако, помимо абстрактных аргументов против, этаких страшилок для народа об иностранной колонизации и лоббировании политиками интересов олигархата, есть более чем здравые и логичные доводы аграриев против внедрения рынка в том виде, в котором это прописано в соответствующем законопроекте.

Документ уже принят в первом чтении. Но «похороны» домашних животных под стенами парламента в день голосования не прошли бесследно. Правительство все же пошло на некоторые уступки аграриям, увеличив ограничение земель сельхозназначения на территории области с 15% до 35% в пределах территориальной громады, 8% в области, оставив неизменными 0,5% земель по стране в одни руки. Кроме того, до 01 января 2024 года иностранцам к украинской земле дорога заказана.

Кроме того, Кабмин выразил готовность идти на уступки аграриям в дальнейшей работе над законопроектом, чуть слышно упрекая несогласных с земельной реформой в препятствии становления цивилизованных институтов в Украине наряду с КНДР, Конго и Таджикистаном, в которых также существует запрет на продажу земли.

Ни для кого не секрет, что рынок земли в Украине существует и в обход моратория, схемы общедоступны и за «небольшое вознаграждение» вполне реализуемы

Основная цель законопроекта, декларируемая Кабмином, – гарантия реализации конституционных прав граждан на распоряжение своим имуществом, что позволит устранить такие негативные последствия существования моратория на продажу земли, как коррупция, обесценивание земель и деградация грунтов. И, несомненно, в этом есть логика. Ведь в погоне за прибылью землепользователи нередко используют землю в разрез принципам рациональности, правилам севооборота, сезон за сезоном засеивая одни и те же рентабельные культуры. Естественно, что и без того «непростые» рапс и соя, к примеру, при многоразовом посеве на одном земельном участке, со страшной силой истощают грунт и ставят под сомнение его дальнейшее плодородие. Подобное кощунство возможно с землей, взятой в аренду. Но захочет ли собственник, учитывая немалые вложения, истощать землю, которая ему принадлежит?

Ни для кого не секрет, что рынок земли в Украине существует и в обход моратория, схемы общедоступны и за «небольшое вознаграждение» вполне реализуемы. Поэтому скопление в одних руках сотен тысяч гектаров земель сельхоз назначения имеет место и сейчас. К примеру, земельный банк агрохолдинга «Керел» составляет 604,5 тыс га, у холдинга UkrLandFarming – 570 тыс га, «Агропросперис» может похвастаться земельными наделами в 430 тыс га. Забавно также, что конечным бенефициаром последнего из перечисленных холдингов является Джордж Рор - гражданин США.

То есть то, чего опасается подавляющая часть противников внедрения рынка земли, существует и ныне, при наличии моратория. Но крупные иностранные компании платят ту же цену за аренду земли, что и небольшие украинские фермерские хозяйства, имея, при этом, колоссальную разницу в платежеспособности и в доходах от хозяйственной деятельности.

В нынешних реалиях крупные холдинги, на примере приведенных выше, платят пайщикам за аренду земли унизительно низкую цену, взамен получая сверх прибыли.

Но при всем понимании необходимости грамотного внедрения рынка земли и предоставления пайщикам права распоряжаться своей собственностью, под удар подставлены малые и средние фермерские хозяйства, которые, при отсутствии государственной поддержки, могут не только лишиться того, что имеют, но и рискуют остаться один на один с кредитами, которые предоставляются под немалый процент.

Целесообразность внедрения рынка земли более чем обоснована не только внешними, но и внутренними факторами, влияющими на развитие нашего государства

В положениях обновленного Земельного кодекса говорится о преимущественном праве арендаторов на приобретение земельных участков, но это право нивелируется, если предложенная ими цена будет ниже заявленной третьими лицами. Таким образом, при отсутствии благоприятного государственного кредитования небольших хозяйств, последние поставлены в неравные условия с более крупными аграриями, которые располагают достаточным объёмом денежных средств на приобретение в собственность земельных участков. А это, в свою очередь, может стать предпосылкой к тому, что малые и средние фермерские хозяйства лишатся основного средства для производства своей продукции.

Еще одна проблема – отсутствие дотаций: на протяжении длительного времени фермеров постепенно лишали преференций, и без того очень скромных. В 2017 году отменен специальный режим НДС для производителей сельхозпродукции, проверки многочисленных контролирующих органов срывают сбор урожая, цена на поголовье крупного рогатого скота снижается, но, как ни странно, цена на мясные продукты для населения увеличивается… Однако локальные хозяйства всегда были существенной поддержкой для села и местного населения, предоставляя, помимо рабочих мест, финансовую помощь в благоустройстве забытых чиновниками населенных пунктов.

Подводя итог, необходимо отметить, что целесообразность внедрения рынка земли более чем обоснована не только внешними, но и внутренними факторами, влияющими на развитие нашего государства. Но в нынешнем виде законопроект ставит под угрозу существование малых и средних аграриев. Рынок земли без действующих механизмов урегулирования отношений в сфере купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения, таких как доступное кредитование и предоставление дотаций небольшим хозяйствам, ничем не лучше «раскулачивания» сельского населения в начале 20-го века и ликвидации данного класса. Либеральный земельный рынок в Украине безоговорочно должен существовать, но предварительно государство обязано выполнить свою основную функцию и предоставить свою защиту тем, кто в ней нуждается. Соответствующие механизмы должны быть подготовлены ко второму чтению законопроекта.

Владимир Пищида, адвокат, юрист судебного блока компании Investment Service Ukraine