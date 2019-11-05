Кабмин не предусмотрел в проекте госбюджета-2020 поступлений от запуска рынка земли

Премьер подчеркнул, что главной идеей реформы рынка земли в Украине является не привлечение максимальной суммы от ее продажи, а создание цивилизованных отношений на этом рынке.

Кабинет министров не предусмотрел в обновленном проекте государственного бюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, возможные поступления от продажи земли в случае запуска рынка.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ.

«Поступления от продажи земли не являются доходной частью бюджета, они не могут быть доходной частью бюджета. Доходной частью бюджета могут быть только ресурсы, которые поступают регулярно. Если вы единоразово что-то продаете – приватизация или рынок земли – это не деньги, которые вы можете себе позволить тратить на обслуживание постоянных расходов. Это средства, за счет которых вы можете уменьшить госзаимствования, то есть, сможете меньше занимать», - сказал он.

Премьер подчеркнул, что главной идеей реформы рынка земли в Украине является не привлечение максимальной суммы от ее продажи, а создание цивилизованных отношений на этом рынке.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.